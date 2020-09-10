Луис Суарес готов принять предложение мадридского Атлетико, сообщает Deportes Cuatro.

Суарес заморозил переговоры с Ювентусом – ветеран до сих пор колеблется относительно будущего

Новоиспеченный тренер Барсы Рональд Куман не видит места для 33-летнего уругвайца в своей команде. "Матрасники" стремятся подписать Луиса, но перед трансфером хотят избавиться от одного из двух своих нападающих – Альваро Мораты и Диего Косты. На подписании нападающего Барсы лично настаивает наставник Атлетико Диего Симеоне.

В прошлом сезоне Ла Лиги Суарес провел 28 матчей, в которых отметился 16-ю голами и 8-ю ассистами. Уругваец защищает цвета каталонцев с 2014 года.

"Вся моя семья заплакала": первое интервью Месси после скандального решения – аргентинец уничтожил руководство Барсы