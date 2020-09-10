Суарес хочет остаться в Испании – форвард Барселоны склоняется к переезду в Мадрид
Форвард Барселоны Луис Суарес хочет остаться в чемпионате Испании.
Луис Суарес готов принять предложение мадридского Атлетико, сообщает Deportes Cuatro.
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Новоиспеченный тренер Барсы Рональд Куман не видит места для 33-летнего уругвайца в своей команде. "Матрасники" стремятся подписать Луиса, но перед трансфером хотят избавиться от одного из двух своих нападающих – Альваро Мораты и Диего Косты. На подписании нападающего Барсы лично настаивает наставник Атлетико Диего Симеоне.
В прошлом сезоне Ла Лиги Суарес провел 28 матчей, в которых отметился 16-ю голами и 8-ю ассистами. Уругваец защищает цвета каталонцев с 2014 года.
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