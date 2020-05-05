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Суарес готов к возвращению в общую группу Барселоны – форвард не играл с начала года

21:36 11 Читати українською
Суарес готов к возвращению в общую группу Барселоны – форвард не играл с начала года
Луис Суарес / ФК Барселона

Нападающий "сине-гранатовых" готов заниматься вместе с командой сразу после возобновления полноценных тренировок.

Луис Суарес завершил восстановление от травмы колена, которая вывела его из строя на 4 месяца. Кике Сетьен сможет рассчитывать на уругвайца сразу после возобновления командных тренировок, сообщает AS.

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Пандемия COVID-19 несколько помогла Суаресу, ведь нападающий пропустил намного меньше матчей, чем мог бы в случае планового хода сезона 2019/20. Напомним, чемпионат Испании был приостановлен еще в середине марта.

К слову, в последний раз 33-летний уругваец выходил на поле еще 9 января. В целом, в текущем сезоне Суарес сыграл 23 матча, забил 14 голов и 11 раз ассистировал партнерам. Он является четвертым лучшим бомбардиром в истории Барселоны.

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