Ювентус согласовал трансфер Луиса Суареса с игроком и должен дождаться официального разрыва контракта уругвайца с Барселоной, информирует журналист Гильерме Балаге.

Суарес согласовал личный контракт с Ювентусом, – итальянские СМИ

Отметим, что у Луисито есть два года контракта с Барселоной. Суарес пытается договориться с руководством клуба, чтобы ему выплатили компенсацию хотя бы за один сезон, после чего может покинуть "блаугранас".

К слову, Суарес провел 36 матчей в составе каталонцев в сезоне 2019/20, записав в свой актив 21 гол и 12 ассистов. Также уругваец входит в топ-3 бомбардиров Барселоны, в общем забив 198 мячей.

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