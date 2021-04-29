"Если бы Месси спросил меня как друга, то я бы посоветовал – не вижу его нигде, кроме Барсы. Уход для него не пойдет на пользу. Он должен решать сам.

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Лучшим решением для него было бы провести последние три, четыре, пять или шесть лет карьеры в том месте, где он чувствовал себя наиболее счастливым. Барса – это команда, которая отдала ему все, и он тоже все отдал", – цитирует Суареса Sport.es.

Добавим, что сам уругваец не удержался в Барселоне и прошлым летом присоединился к Атлетико.

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