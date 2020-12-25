Президент Атлетико Энрико Сересо оценил вклад Луиса Суареса в мировой футбол и в мадридский клуб в частности.

"Суарес? Я не скажу ничего нового о нем. Все знают, каким великим игроком является Суарес. Это один из величайших бомбардиров в истории футбола.

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Его переход добавил команде огромный опыт. Суарес – пример для многих молодых игроков, которые есть в нашей команде. Он дал Атлетико огромный скачок в качестве ", – отметил Сересо в интервью AS.

Напомним, уругваец перебрался в мадридский клуб летом 2020 года. За это время Луисито провел 14 матчей в текущем сезоне, записав в свой актив 7 голов и ассист.

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