"В Барселоне война, которая вредит игрокам. Злости на клуб у меня нет. Иногда форма, в которой принимаются решения, причиняет боль. Я помню большие моменты, которые пережил в Барселоне. Мы вместе прошли через очень тяжелые вечера, когда каждый из нас чувствовал боль и грусть. Потому что, находясь в Барселоне, ты обязан выиграть всё. Без разницы, какой у вас состав. Ты обязан выиграть всё.

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Мне причинили боль люди, от которых я этого не ожидал. В среднем я забивал 20 голов за сезон. Это не менялось. Не знаю, существует ли девятка, которой удавалось столько забивать в Барселоне, если не брать во внимание Лео Месси, потому что он – отдельный случай. Я должен гордиться этим. Мне было больно, ведь я всегда отдавал Барселоне все. Я полностью отдал себя клубу, а они отнеслись ко мне так, что причинили боль", – приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

Напомним, уругвайца продали из Барселоны в 2020 году в Атлетико за 7 млн евро – форвард помог "матрасникам" стать чемпионами Испании. В общем, Луисито сыграл за Атлетико 47 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 3 ассиста.

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