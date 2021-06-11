"Меньше всего я хотел бы сейчас обсуждать тактические аспекты в игре нашей команды. Сам Андрей Шевченко и его помощники во всем разберутся. Точнее, уже разобрались. Я в этом уверен.

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Хотел бы отметить другой вопрос – микроклимат в коллективе. Помню, как пять лет назад из сборной то и дело выходили какие-то негативные новости, а сегодня такого нет. Для меня это самое важное.

В этой связи я хотел бы вернуться к началу работы Андрея Шевченко, которого я поддерживал с первых дней. Потому что знал его профессиональные и человеческие качества, знал, какой он семьянин и видел, как по-отечески он относится к ребятам. За это время наставник национальной команды набрался еще большего опыта – и тренерского, и жизненного. Поэтому я уверен в одном: стыдно за команду нам не будет, какими бы ни были ее результаты. Конечно, я надеюсь, что нам удастся выйти из группы", – сказал Павлов в комментарии Zbirna.com.

Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 уже 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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