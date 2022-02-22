Напомним, 21 февраля Владимир Путин официально признал независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР", после чего на временно оккупированных территориях заметили российские танки. Сегодня, 22 числа, российский совет федерации разрешил своему президенту использовать войска в других странах.

"Путин – это реинкарнация Гитлера": Зозуля призвал весь мир объединиться вокруг Украины

"Стыдно, что говорю по-русски", – написал Пластун в Instagram, добавив фото флага Украины.

Заметим, в текущем сезоне 31-летний центрбек сыграл за Лудогорец 30 матчей. Забил 1 гол и отдал 1 ассист. Также в активе Пластуна 5 матчей за национальную сборную Украины, в которую он в последний раз вызывался еще в 2020-м.

Голодуючі Поволжя-7: список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – слід Зінченка, Ракицький мріє про Київ