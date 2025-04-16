Барселона впервые высказалась по поводу отстранения форварда Реала Килиана Мбаппе за грубый фол в матче с Алавесом.

Барселона недовольна одноматчевой дисквалификацией Мбаппе за жестокий фол против Антонио Бланко из Алавеса. По мнению боссов каталонской команды, одного матча бана недостаточно как для такого нарушения правил.

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"Это абсолютно абсурдно и несправедливо. Мбаппе совершил ужасный подкат, который мог нанести серьёзную травму. Это заставляет задуматься, а что произошло бы, если бы такой фол совершил игрок Барселоны? Стыдно. Думаю, один матч дисквалификации за такой фол – несправедливое решение.

Это подтверждает, что нам нужно приложить все усилия, чтобы не зависеть от подобных ситуаций, потому что это плохой пример для футбола", – заявил вице-президент Барселоны Рафа Юсте в эфире радио RAC1.

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