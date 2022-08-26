"Какой же цирк у нас опять с единым телепулом и правами на трансляцию.

Заря и Рух должны заплатить по полмиллиона штрафа за нарушение правил телепула – дальше может дойти до снятия очков

Ужасно, что даже во время войны, у нас не смогли договориться о телевещании и объединиться. Стыд и позор", – написал Левченко на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, в стартовом туре чемпионата Украины Заря и Рух не пустили съемочные группы официального транслятора – Setanta Sports – на стадион, а руководство УПЛ пообещало передать дела в КДК УАФ.

Рух предложил компромисс в создании единого телепула УПЛ – бесплатная OTT-платформа должна объединить все клубы