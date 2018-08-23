Ступар: В динамике показалось, что падение Цыганкова было не по воле защитника Аякса

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал судейство в матче Аякс – Динамо.

На 33 минуте матча Аякс – Динамо произошел спорный эпизод. Игрок Динамо Виктор Цыганков после борьбы с Мазрауи оказался на газоне в штрафной площади соперника. Арбитр не назначил пенальти в пользу гостей.

"Судья был последовательным, ведь подобный эпизод мы наблюдали во втором тайме. Эпизод случился в штрафной динамовцев, когда поборолся Пиварич и игрок Аякса. К большому сожалению, телевидение не показало нормальные повторы.

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Мне удалось увидеть, что Цыганков на замахе зацепился за ногу Мазрауи и завалился на газон. Не сказал бы, что действия защитника хозяев были с явным нарушением правил. Преднамеренной подножки с его стороны не было.

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Имел ли право арбитр назначить 11-метровый? Тюрпен, как я уже говорил, поступил последовательно. В динамике показалось, что падение Цыганкова было не по воле защитника Аякса. Чтобы утверждать о назначении или не назначении пенальти, нужно хорошо посмотреть видеоповтор с разных ракурсов", – цитирует Ступара FootBoom.