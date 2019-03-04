Ступар: Швед не по собственной инициативе падал в штрафной, основания для пенальти были

Судейский эксперт Мирослав Ступар оценил работу главного арбитра матча 20 тура УПЛ Карпаты – Львов Юрия Можаровского.

"Марьян Швед на 77-й минуте подобрал мяч в штрафной площадке Львова, убежал от Липе, покинул мяч мимо Мартана, последний выставил ногу и Швед упал на газон. Было видно, что соперник все же зацепил левую ногу Шведа, однако поле обзора Юрия Можаровского было перекрыто. Несмотря на то, что арбитр находился в метрах трех-четырех от эпицентра событий, того, что Швед упал не по собственной инициативе, не увидел. А основания для одиннадцатиметрового – были.

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На компенсированных к матчу минутах состоялся еще один эпизод с участием Шведа, когда Марьян пробил по воротам с левого края штрафной зоны, а защитник, находившийся метрах в двух от нападающего "Карпат", лег под мяч. К сожалению, ракурс повтора этого эпизода – очень неудачный. Мы так и не увидели, куда от груди защитника Львова отскочил мяч, поэтому оставим момент на усмотрение арбитру. Не назначил пенальти – значит, примем это решение", – цитирует Ступара ua-football.

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