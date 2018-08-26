Ступар: Считаю, что Можаровский и Труханов могли бы обслуживать международные матчи

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал работу Пьерлуиджи Коллины в Украине и поделился мнением об арбитрах Труханове и Можаровском.

"С приходом в Украину председателя судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллины на должность куратора ФФУ были определенные надежды на улучшение ситуации. К сожалению, надежды не оправдали себя.

Считаю, что его работа, как и его партнера, руководителя комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи, является провальной для нашего футбола. Кроме получения значительных гонораров, эти лица ничем себя так и не проявили.

Я считаю, что в Украине есть арбитры, которые могут проводить матчи на высоком уровне. Современная система комитета арбитров ФФУ фактически делает невозможным их рост и совершенствование. Создана определенная система недоверия, фактически лишает арбитров из нашей страны быть назначенными на проведение матчей высокого уровня на международной арене.

Можаровский и Труханов опять не получили судейских назначений на очередной тур УПЛ

Считаю, что львовянин Юрий Можаровский и харьковчанин Константин Труханов могли бы сегодня должным образом осуществлять арбитраж международных матчей, но этого пока нет", – цитирует Ступара Report.if.ua.

Напомним, Можаровский и Труханов последнее время не получают назначений на матчи УПЛ. СМИ подозревали, что Можаровского отстранили от работы из-за судейства на матче Динамо – Шахтер, в рамках третьего тура УПЛ.

А Константин Труханов был отстранен на 4 матча за некачественное судейство в матче за Суперкубок между Динамо и Шахтером. По крайней мере, так утверждал директор телеканала Футбол Александр Денисов.