"Обязательно подам на него в суд по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сейчас как раз консультируюсь с юристами. Не собираюсь ничего говорить о человеческих качествах Лучано Лучи. После всего, что уже наговорил этот ремесленник, и так понятно, кто он такой. Общение с ним, это все равно что чем-то испачкаться.

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Очень обидно за Украину, ведь своими нелепыми высказываниями Лучи наносит ей существенный вред. И о каком уважении от итальянца к нашей стране можно говорить, если он за столько лет не удосужился хотя бы выучить украинский язык. Впрочем, это не помешало итальянцу в течение многих сезонов не только получать в УАФ большую зарплату, но и представлять Украину в роли судейского наблюдателя в розыгрыше еврокубков.

Под руководством Лучано Комитет арбитров превратился в некую касту. И все равно просочилась информация, что контракт итальянского ремесленника с УАФ заканчивается в августе. От его ухода украинский футбол только выиграет", – подчеркнул Ступар в комментарии Meta Ratings.

К слову, ранее в Украинскую ассоциацию футбола обращался Олимпик с требованием оценить высказывания Лучи относительно отдельных футбольных людей.

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