toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
БРАЗИЛИЯ - ПЕРУ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОПА АМЕРИКА-2019

Студенческая сборная Украины вырвала победу у Мексики и стала четвертьфиналистом Универсиады

21:20 94 Читати українською
Студенческая сборная Украины вырвала победу у Мексики и стала четвертьфиналистом Универсиады
Студенческая сборная Украины на открытии Универсиады / Фото УАФ

"Сине-желтые" в напряженном противостоянии смогли завоевать путевку в плей-офф.

Универсиада-2019, групповой этап

Украина – Мексика – 1:0

Гол: Костышин, 77

Состав Украины: Поспелов, Дорошенко, Костышин, Кушниренко, Лобов, Соколов, Удод, Ефимович, Завийский, Радченко, Чумак

Битва за следующий раунд началась еще в последнем туре группы В, ведь обе сборные до этого проиграли Италии со счетом 0:2.

Буффон, унікальний Шевченко і ще топ-10 легенд, які робили незабутній камбек – версія популярного європейського ЗМІ

Соперники не хотели рисковать, поэтому матч получился довольно боевым, но не слишком зрелищным. Как часто бывает, все решил один мяч. К счастью, его забили именно украинцы. Представитель Колоса Денис Костышин принес победу своей команде на 77-й минуте встречи.

Таким образом, сборная Украины вслед за Италией стала вторым участником четвертьфинальной стадии от группы В.

Україна виграла ЧС-2019 U-20: захмарна реалізація, лідери та їхні перспективи, стратегічні прорахунки

blog_ava
Лука Зидан отправится в аренду – Лунин станет вторым голкипером Реала
12:12
698
Теги
Сборная Украины Денис Костышин Денис Костышин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
26
мин
Бразилия
23:00
Перу
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук