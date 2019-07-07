Студенческая сборная Украины вырвала победу у Мексики и стала четвертьфиналистом Универсиады

"Сине-желтые" в напряженном противостоянии смогли завоевать путевку в плей-офф.

Универсиада-2019, групповой этап

Украина – Мексика – 1:0

Гол: Костышин, 77

Состав Украины: Поспелов, Дорошенко, Костышин, Кушниренко, Лобов, Соколов, Удод, Ефимович, Завийский, Радченко, Чумак

Битва за следующий раунд началась еще в последнем туре группы В, ведь обе сборные до этого проиграли Италии со счетом 0:2.

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Соперники не хотели рисковать, поэтому матч получился довольно боевым, но не слишком зрелищным. Как часто бывает, все решил один мяч. К счастью, его забили именно украинцы. Представитель Колоса Денис Костышин принес победу своей команде на 77-й минуте встречи.

Таким образом, сборная Украины вслед за Италией стала вторым участником четвертьфинальной стадии от группы В.

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