Студенческая сборная Украины уступила Южной Корее в серии пенальти в матче за 5-е место на Универсиаде

Молодые украинцы не смогли завершить свои выступления на турнире на мажорной ноте.

Универсиада-2019, матч за 5-е место

Украина – Южная Корея – 1:1 (пен. – 1:3 )

Голы: Радченко, 44 – Ким, 60

Украина: Солдатенко, Астахов, Костышин (Дорошенко, 46), Лобов, Понедельник (Штогрин, 79), Соколов, Спиваков, Толочко (Думанюк, 60), Юхимович, Завийский, Радченко (Чумак, 70)

"Сине-желтым" удалось выйти вперед в конце первого тайма благодаря усилиям нападающего Артема Радченко. Впрочем, украинцы не удержали преимущество и Ким восстановил паритет. Обе команды не смогли вырвать победу в основное время, поэтому дело дошло до серии послематчевых пенальти.

Футбольная лотерея сложилась для сборной Украины крайне неудачно. Промахи Завийского, Думанюка и Юхимовича решили судьбу противостояния в пользу представителей Азии.

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