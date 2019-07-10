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Студенческая сборная Украины уступила Бразилии в драматичном матче и вылетела в четвертьфинале Универсиады

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Студенческая сборная Украины уступила Бразилии в драматичном матче и вылетела в четвертьфинале Универсиады
Студенческая сборная Украины / УАФ

Состоялся матч 1/4 финала Универсиады между Бразилией и Украиной.

Универсиада-2019, 1/4 финала

Бразилия - Украина - 2: 1

Студенческая сборная Украины вырвала победу у Мексики и стала четвертьфиналистом Универсиады

Студенческая сборная Украины вышла вперед уже в дебюте поединка – на 9 минуте игры. "Сине-желтые" смогли сдержать соперника и ушли на перерыв в статусе победителя.

Во второй половине матча украинцы пропустили дважды – на 80-й и 90 минутах. Следовательно, поражение университетской сборной Украины со счетом 1:2 и вылет в четвертьфинале Универсиады-2019.

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