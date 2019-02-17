Стуани выложил фото из раздевалки Жироны после сенсационной победы над Реалом

Нападающий Жироны Кристиан Стуани поделился командным фото после неожиданной победы над мадридским Реалом (2:1) в 24-м туре испанской Ла Лиги.

"Это команда", – написал уругвайский форвард, добавив фотографию с одноклубниками, в своем твиттере.

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Отметим, что 32-летний Стуани в матче со "сливочными" сравнял счет, реализовав пенальти на 65-й минуте. Его тезка Порту через 10 минут вывел Жирону вперед. Этих мячей хватило для победы каталонцев над Реалом.

В сезоне 2018/19 Кристиан Стуани уже провел в Примере 21 матч, в которых забил 13 мячей.