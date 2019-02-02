Стуани, которым интересовалась Барселона, продлил контракт с Жироной

Жирона продолжила сотрудничество с одним из лидеров команды Кристианом Стуани.

"Жирондинцы" на официальном сайте объявили о продлении контракт с нападающим команды Кристианом Стуани. Сообщается, что уругвайский форвард поставил свою подпись под контракт, который рассчитан до 2022 года.

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Отметим, Кристиан перешел в Жирону в 2017 года из Мидсбро. За это время он успел сыграть 52 матча и забил 34 гола. В текущем сезоне Стуани занимает третье место в гонке бомбардиров Примеры. На счету игрока 12 мячей. Больше только у Месси (19 голов) и Суареса (15 голов).

Ранее сообщалось, что Стуани интересуется Барселона.

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