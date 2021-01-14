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Сротман уже имеет опыт выступлений в Серии А. С 2013 по 2018 годы он защищал цвета Ромы, после чего перешел в Марсель за 25 млн евро. В составе французского гранда провел 78 матчей, отличился 3 голами и 9 ассистами.

Добавим, что Дженоа занимает 17 строчку Серии А, опережая зону вылета на 2 очка.

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