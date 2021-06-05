Строгое предупреждение для Украины в видеообзоре матча Северная Македония – Казахстан – 4:0
06:00 - Читати українською
Северная Македония раздавила Казахстан в товарищеском матче. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.
Товарищеские матчи
завершено
35’ Эзган Алиоски
57’ Иван Тричковски
73’ Милан Ристовски
76’ Дарко Чурлинов
Серикжан Мужиков 45+2’
35’ Эзган Алиоски
45+2’ Серикжан Мужиков
57’ Иван Тричковски
73’ Милан Ристовски
76’ Дарко Чурлинов
Хозяева упустили несколько моментов, пока арбитр не назначил пенальти за фол против Эльмаса. Алиоски уверенно пробил с "точки". Перед свистком на перерыв Мужикова удалили за зверский подкат.
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Казахстан в меньшинстве развалился окончательно. Красивые комбинации, подачи с углового, прострелы – македонцы забивали на любой вкус. 4:0 – соперник Украины на Евро разбил оппонента "сине-желтых" по отбору на ЧМ-2022.
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