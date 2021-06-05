Хозяева упустили несколько моментов, пока арбитр не назначил пенальти за фол против Эльмаса. Алиоски уверенно пробил с "точки". Перед свистком на перерыв Мужикова удалили за зверский подкат.

Северная Македония учинила погром в матче соперников сборной Украины – звезды АПЛ и Серии А эффектно угрожают Шевченко

Казахстан в меньшинстве развалился окончательно. Красивые комбинации, подачи с углового, прострелы – македонцы забивали на любой вкус. 4:0 – соперник Украины на Евро разбил оппонента "сине-желтых" по отбору на ЧМ-2022.