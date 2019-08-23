Экс-защитник Днепра Иван Стринич стал свободным агентом.

Защитник Иван Стринич разорвал контракт с Миланом и стал свободным агентом, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Реал предложит Милану одного из двух нападающих из-за избытка форвардов – среди них Йович

Отмечается, что игрок уже попрощался со своими экс-партнерами. Напомним, Стринич стал игроком Милана прошлым летом.

Добавим, что хорват был вынужден приостановить карьеру из-за проблем с сердцем, а потому не провел за "россонери" ни одного матча.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками