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Стринич разорвал контракт с Миланом

18:06 17 Читати українською
Стринич разорвал контракт с Миланом
Иван Стринич / фото: ФК Милан

Экс-защитник Днепра Иван Стринич стал свободным агентом.

Защитник Иван Стринич разорвал контракт с Миланом и стал свободным агентом, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Отмечается, что игрок уже попрощался со своими экс-партнерами. Напомним, Стринич стал игроком Милана прошлым летом.

Добавим, что хорват был вынужден приостановить карьеру из-за проблем с сердцем, а потому не провел за "россонери" ни одного матча.

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