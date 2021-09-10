"Паузу мы заполнили двумя играми с венгерскими командами, где смогли посмотреть в деле игроков, которые еще не имели игровой практики. Ну и заодно наиграть несколько иную тактическую схему. В целом же, по кадрам, то, как я уже говорил ранее, у нас нет первого и второго составов. Есть игроки, которые больше подходят под одну схему, а есть группа, с которой лучше использовать другую тактику. Все игроки сейчас – хорошего уровня, который для нас предельно ясен.

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Свой дебютный мяч забил Селезнев. Что касается его стремление побить чьи-то рекорды – это уже его личные амбиции. Для меня важно то, как он работает на тренировках, как он выкладывается в процессе занятий. В любом случае, забитый гол, неважно где – в товарищеском матче или в официальном – всегда придает веру в свои силы, в то, что игрок находится на правильном пути и работает в нужном направлении", – поделился Кобин в комментарии Footboom.

К слову, Минай сыграет свой матч в чемпионате Украину 12 сентября против Черноморца. Что касается Селезнева, то Евгений еще не забивал за закарпатский клуб в официальных поединках.

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