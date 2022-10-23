Львовский клуб освежил свое транспортное средство – получилось стильно, модно и в духе времени.

Карпаты в социальной сети Instagram представили обновленный дизайн клубного автобуса. Он выполнен в традиционных для "львов" темно-зеленых цветах. На нем изображена эмблема клуба, лев, логотип спонсора, а сзади – воин.

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"Направляемся к новым победам", – указано под видео, где транспортное средство движется по проспекту Свободы во Львове.

Напомним, после 9-ти туров Карпаты в турнирной таблице группы А Первой лиги идут вторыми, имея в своем активе 19 очков. От Полесья львовяне отстают на 6 очков.

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