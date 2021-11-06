Главный арбитр матча Газиантеп – Касымпаша (2:0) Халис Озкахья, по всей видимости, в ближайшее время не будет судить игры из-за своих курьезных ошибок.

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Рефери компенсировал до основного времени встречи 9 минут, но неожиданно дал финальный свисток на 90+5-й. Любопытно, что никто не протестовал. Однако уже через 10 минут горе-арбитр заставил игроков вернуться из раздевалок и доиграть матч до фактического завершения.

Интересно, что недавно подобный инцидент произошел и в чемпионате Украины. Виталий Романов, обслуживавший матч Мариуполь – Динамо (2:3), дал финальный свисток на 10 секунд раньше. Это очень разозлило тренерский штаб Динамо во главе с Мирчей Луческу, ведь киевляне имели шанс выбежать в перспективную атаку и забить еще один мяч.

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