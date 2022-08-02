"В понедельник удалось взять лимфатический узел на анализ и подтвердить, что у меня лимфома Ходжкина. Все началось, когда я вернулся из отпуска. Во время предсезонных тестов я сказал клубу, что плохо чувствую себя физически, у меня боли и отеки. Несколько анализов показали, что после коронавируса у меня увеличилась селезенка.

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Я собираюсь пройти курс лечения и некоторое время буду стоять далеко от поля, но мыслями остаюсь с клубом. Я начинаю свой отдельный матч. Матч, сильно отличающийся от поединков моих товарищей каждые выходные. Я хочу, чтобы они видели меня сильным, я не хочу, чтобы они приходили с унынием или вынужденными ободрениями. Я ухожу, но вернусь. В декабре у них будет лучшее зимнее утро, потому что я буду тренироваться с ними", – цитирует Кириана Marca.

Добавим, что хавбек является воспитанником Лас-Пальмаса и всю карьеру выступал именно за этот клуб. Сейчас в его активе ровно 100 матчей, 7 голов и 9 ассистов.

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