"Ты не ожидаешь, что поедешь в сборную и окажешься в центре военного переворота. В воскресенье утром Таарабт спросил меня, слышу ли я стрельбу. Сначала я засмеялся и сказал, что это, наверное, фейерверк. Иногда местные фанаты делают такое у отеля команды гостей, чтобы нарушить отдых.

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Но потом мы увидели в интернете, что происходит на самом деле. Моя семья очень волновалась, и все расспрашивали, целы ли мы. Мы должны были оставаться профессионалами, но страшно, когда слышишь выстрелы на улице, потом тишину, а потом снова стрельба.

Мы приехали в аэропорт, и наш самолет уже был на взлетно-посадочной полосе. Впрочем, местные военные заблокировали его и призвали всех вернуть назад и ехать домой. Только после вмешательства короля Марокко, который связался с новой властью Гвинеи, нам разрешили сесть в самолет под военным контролем", – цитирует Амрабата Football Italia.

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