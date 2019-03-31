Страсбур выиграл Кубок французской лиги, прервав 5-летнюю гегемонию ПСЖ

Страсбур в финале Кубка французской лиги обыграл Генгам.

Кубок французской лиги. финал

Страсбур – Генгам – 0:0 (пенальти – 4:1)

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью – 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее были номинальные хозяева (4:1).

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Для Страсбура этот Кубок лиги стал четвертым в истории клуба. Команда вышла на второе место среди победителей. Лидером остался ПСЖ – 8 трофеев.

Отметим, что Страсбур прервал пятилетнюю гегемонию парижан, которые выигрывали Кубок лиги с 2014 по 2018 годы непрерывно.