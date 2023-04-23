Чемпионат Франции, Лига 1, 32 тур

Реймс – Старсбур – 0:2

Голы: Диалло, 1, 37

Аяччо – Брест – 0:0

Лорьян – Тулуза – 0:1

Голы: – Абухлял, 68

Нант – Труа – 2:2

Голы: Паллуа, 25, Гессан, 90+6 – Балде, 64 (пен), Одобер, 90+2

Ницца – Клермон – 1:2

Голы: Лаборд, 41 – Сарачевич, 37, Хаоуи, 83

Монпелье – Ренн – 0:0

Голы: Мавидиди, 84

Удаление: Саванье, 53

Украинский защитник Старсбура Эдуард Соболь встречу против Реймса пропускал из-за повреждения. Подопечные Антонетти сразу после стартового свистка открыли счет в матче. Диалло с передачи Диарра забил один из самых быстрых мячей этого сезона. Ему понадобилось всего 16 секунд. Реймс пытался спасти игру и были близки к голу, но команде очень не везло. Несмотря на преимущество, команда Стилла еще раз пропустила от снайпера Старсбура. В итоге эльзасцы праздновали победу и покинули зону вылета.

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Брест впервые не смог забить за девять туров. "Пираты" в фазе атаки были довольно тусклыми и не показали своей силы. Аяччо, получив ничью, прервал серию из шести поражений подряд. Тулуза отправилась в Бретань без одного из своих лидеров. Бранко ван ден Боомен в этом туре не участвовал, но и без его замечательной игры "фиолетовые" одержали победу над Лорьяном, у которого очевиден спад. Нанту нужно было побеждать одну из самых плохих команд Лиги 1 – Труа. Финалист Кубка Франции находится на границе зоны вылета и задача состоит в сохранении своего места. Команда Комбуаре имела преимущество и давила на ворота гостей, но взять максимум не смогла. Труа имел шанс даже победить, но Гессан спас свою команду, забив уже в дополнительное время ко второму тайму. Ницца после вылета из Лиги Конференций должна была реабилитироваться перед фанатами. С этой задачей "орлята" не справились. Хаоуи похоронил все надежды команды Дигара взять хотя бы один балл. Семь матчей подряд во всех турнирах Ницца не может победить.

Мишель Дер Закарня реанимировал Монпелье, но магия тренера действовала недолго. Три тура подряд команда не побеждала. Ренн подошел к матчу в хорошем настроении, прервав в прошлом туре свою серию поражений. В первом тайме бретонцы владели мячом больше, однако Монпелье в атаке были острее. Обе команды создали несколько неплохих моментов, но забить не удалось. В начале второго тайма хозяева лишились своего капитана. Саванье грубо сфолил и получил красную карточку. Численным преимуществом Ренн воспользоваться не сумел, а вот Монпелье воспользовался одним из немногочисленных моментов. Мавидиди под занавес матча точно пробил головой после передачи Жюльена. Поражение помешало бретонцам приблизиться к команде Фонсеки в турнирной таблице.

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