"Странная игра. Первая часть была очень плохой. Я понимаю свист трибун. Уже на 30-й минуте я думал о заменах. Я неправильно оценил вчерашнюю тренировку. Это была уставшая команда. Все хотят играть и говорят, что у них все хорошо. Во второй половине встречи было что-то другое, мы имели поддержку и толчок этого стадиона, что очень важно.

Три пропущенных гола Кепы и огненный камбэк Мадрида в видеообзоре матча Реал – Альмерия – 3:2

Я понимаю гнев Альмерии из-за решений VAR, но я думаю, что они были приняты правильно. Я думаю, что рефери принял правильные решения, а не VAR. VAR предупреждает, а рефери принимает решения. И я думаю, что он был прав. Я понимаю ваши жалобы, но эти три решения правильные", – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, Альмерия со скандалом проиграла Реалу, ведя в счете 2:0. Арбитр отменил один из голов в ворота Кепы из-за сомнительного фола, засчитал гол Винисиуса предплечьем и добавил 11 минут – мадридцы в компенсированное время вырвали победу.

Реал на последних минутах вырвал скандальную победу над Альмерией – Кепа пропустил трижды