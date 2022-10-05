На данный момент 31-летний форвард выступает за команду Диего Симеоне на правах аренды, которую клубы заключили летом 2021 года. В определенных условиях Атлетико пришлось бы выкупить контракт Гризманна за 40 миллионов евро.

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Пункт о выкупе стал бы обязательным, проведи Антуан на поле определенное количество игрового времени. Именно из-за этого на старте нынешнего сезона футболист почти все матчи начинал в запасе и выходил на замену после 60-й минуты. Теперь этому бюрократическому абсурду пришел конец.

По информации Relevo, Атлетико и Барселона договорились о трансфере Гризманна на компромиссных условиях. Каталонцы согласились снизить сумму выкупа вдвое (до 20 млн), еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов за выступления. В то же время мадридцы убрали условие по поводу игрового времени. Фактически выкуп форварда стал обязательным.

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К слову, в нынешнем сезоне Гризманн 10 раз появлялся на поле в матчах Атлетико. За 400 минут Антуан успел забить 3 гола и отдать 1 ассист. Лишь два поединка француз начинал в стартовом составе.