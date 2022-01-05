Полузащитник Неймегена Миккел Дуэлунд, права на которого принадлежат Динамо, снова оказался в лазарете.

Полузащитник в течение прошлого сезона регулярно получал травмы в Динамо. Похоже, это продолжилось и в Неймегене.

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По информации издания ForzaNEC.nl, накануне Дуэлунд во время утренней тренировки получил удар мячом в живот. Поэтому Миккел не смог завершить занятие и на вечернюю сессию уже не вышел. Сегодня датчанин также не смог присоединиться к основной группе.

Напомним, Дуэлунд перебрался в Неймеген прошлым летом. Хавбек Динамо успел сыграть за нидерландский клуб 12 матчей (2 ассиста) во всех турнирах. Из-за травм в нынешнем сезоне 24-летний футболист находился в лазарете более двух месяцев.

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