Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды с Манчестер Сити, который состоится в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов во вторник, 9 апреля.

Во вторник Анчелотти проведёт 200-й матч в Лиге чемпионов в качестве главного тренера. "Важно извлечь из этого максимум пользы, важен психологический аспект. Нам нужно проявить смелость и индивидуальность на поле, у нас было время подготовиться. Я уверен, что мы сделаем все возможное, что у нас есть, во всех смыслах. У нас достаточно качества, чтобы конкурировать с Ман Сити.

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Важность судейства? У нас есть четыре игрока, которым грозит дисквалификация. Если они не сыграют в ответном матче, сыграют другие. Завтра это не будет проблемой.

Нас ждёт привлекательный матч с футбольной точки зрения, каждая команда имеет свои особенности, и обе команды очень качественные. Это качество обеспечит очень хорошее техническое сочетание. Мы думаем, что мы превосходим в одних аспектах, а они превосходят в других. Посмотрим, кто кого превзойдёт по истечении 180 минут противостояния.

Нервы? Да, я очень нервничаю. Часы до матча, на личном уровне. Поражение – страдание, а победа – счастье? Нет, это больше похоже на облегчение. Потому что последующие дни более спокойные. Страдания – это часть работы, они поддерживают жизнь, для меня это как бензин.

В противостоянии с Сити нас ждёт множество индивидуальных сражений. Они и определят исход, как это всегда бывает. У нас и Ман Сити разные характеристики владения мячом. В прошлом сезоне у нас был Бензема, он был ориентиром, а теперь его нет. Мы справились с этим отсутствием за счет большей мобильности перед атакой. Будет важно не фиксировать позиции заранее.

Состав на завтра? Вы не ошибетесь с составом, не волнуйтесь, он совершенно понятен", – цитирует Анчелотти Managing Madrid.

Матч Реал – Манчестер Сити состоится во вторник, 9 апреля, в Мадриде. Начало встречи - в 22:00 по Киеву.

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