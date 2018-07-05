toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Новости ЧМ 2018

Стоунз: Колумбия – самая грязная команда, против которой я когда-либо играл

19:37 47 Читати українською
Стоунз: Колумбия – самая грязная команда, против которой я когда-либо играл
Джон Стоунз / фото: ФИФА

Защитник сборной Англии Джон Стоунз признался, что его неприятно удивила игра команды Колумбии в 1/8 финала ЧМ-2018.

"Как по мне, эта игра была такой странной. Соперник – вероятно, самая грязная команда, против которой я когда-либо играл. Они толкали судью, пытались упасть в штрафной и делали без мяча такие вещи, о которых вы даже не слышали.

Колумбия – Англия: "Три льва" впервые в истории победили в серии пенальти на чемпионате мира

Лучшим для нас было победить их в игре в футбол. Они возвращаются на самолете домой, а мы – нет. Это ударит по ним больнее.

Я лучше не буду вникать в такие вещи, потому что можно заработать неприятности. Но я никогда не видел такого футбола и такого поведения. Они могли получить несколько красных карточек за действия без мяча", – цитирует Стоунза Reuters.

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Колумбия - Англия Джон Стоунз Джон Стоунз Англия Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
24
мин
Уругвай
17:00
Франция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук