Стоунз: Колумбия – самая грязная команда, против которой я когда-либо играл

Защитник сборной Англии Джон Стоунз признался, что его неприятно удивила игра команды Колумбии в 1/8 финала ЧМ-2018.

"Как по мне, эта игра была такой странной. Соперник – вероятно, самая грязная команда, против которой я когда-либо играл. Они толкали судью, пытались упасть в штрафной и делали без мяча такие вещи, о которых вы даже не слышали.

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Лучшим для нас было победить их в игре в футбол. Они возвращаются на самолете домой, а мы – нет. Это ударит по ним больнее.

Я лучше не буду вникать в такие вещи, потому что можно заработать неприятности. Но я никогда не видел такого футбола и такого поведения. Они могли получить несколько красных карточек за действия без мяча", – цитирует Стоунза Reuters.