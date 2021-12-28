Металлист 1925 попрощался с Сергеем Стороженко, который выполнял функции председателя наблюдательного совета.

Экс-прокурор Харьковской области Василий Синчук также больше не имеет никакого влияния на клуб, утверждает ТаТоТаке.

Металлист 1925 попрощался с тремя игроками – среди них воспитанник Динамо

Новым руководителем и финансистом Металлиста 1925 стал заместитель губернатора области Александр Скакун. За футбольные вопросы отвечает экс-игрок Шахтера Юрий Данченко, который является агентом Николая Матвиенко. Именно он занимается комплектацией команды.

Добавим, что Металлист 1925 ушел зимовать на пятой строчке Первой лиги – до зоны повышения в элиту всего три очка.

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