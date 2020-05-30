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Стороженко: Если Ярославском удастся возродить Металлист – ликвидируем Металлист 1925

00:05 29 Читати українською
Стороженко: Если Ярославском удастся возродить Металлист – ликвидируем Металлист 1925
Металлист / Фото из открытых источников

Председатель наблюдательного совета Металлист 1925 Сергей Стороженко поделился мыслями по поводу возрождения Металлиста Александра Ярославского.

"Кто бы что ни говорил, но за тем Металлистом 1 млрд гривен долгов. Месяц или два назад прошла информация, что мы договоримся, погасим эти долги. Что это? Долги Курченко будет Ярославский погашать? Тогда я заблудился и ничего не понимаю.

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Конечно, любой шаг реальный, но как это – гасить долги, которые наделал Курченко? Как это выглядит? Если Ярославский видит в этом смысл, определенный шаг – я ему полностью доверяю в этом плане, значит, он продумал все.

И да, я подтверждаю то, что говорил ранее: если Ярославский пройдет этот путь, станет правопреемником и долгов, и истории, и трофеев, если ему удастся возродить тот Металлист – а вложить предстоит очень большие деньги, – мы ликвидируем клуб в его пользу", – сказал Стороженко в интервью YouTube-каналу Stargorod Sport.

К слову, Александр Ярославский был президентом Металлиста в 2005-2012 гг. За этот период харьковчане 6 раз брали бронзовые медали чемпионата, а в сезоне 2011/12 дошли до 1/4 финала Лиги Европы.

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Теги
Видеоновости футбольные финансы Сергей Стороженко Металлист 1925 Металлист 1925 Металлист Металлист Александр Ярославский Сергей Курченко
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