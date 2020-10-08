Бывший форвард донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей решил по примеру нескольких коллег по национальной команде попробовать свои силы в политике.

Экс-нападающий будет баллотироваться на местных выборах 25 октября.

Шовковский остался в сборной Украины, несмотря на старт политической карьеры

Воробей участвует в выборах в Кураховской ОТГ, что в Донецкой области. Уроженец Донецка присоединился к партии "Слуга народа". Призыв поддержать кандидатуру Воробья появился в Instagram бывшего форварда сборной.

К слову, ранее экс-партнер Воробья Александр Шовковский присоединился к партии Кличко на выборах в Киевсовет.

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