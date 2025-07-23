"Прежде всего поздравляю болельщиков с важной победой в первой официальной игре. Были непростые погодные условия, даже сейчас температура +29 градусов. Мы выиграли со счетом 3:0, но, считаю, должны были забивать гораздо больше. Столько нереализованных моментов, безусловно, не добавляют оптимизма, хотя хорошо, что мы их вообще создаем. Нам нужно еще много работать над их реализацией и исполнением.

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В общем, понимали, с помощью чего будет играть наш соперник. Когда увидели их состав, стало понятно, что они будут действовать по одной схеме, а потом перестроятся, что они и сделали еще в первом тайме. Еще раз поздравляю всех с победой, спасибо игрокам. При таких условиях было непросто, но мы сделали первый шаг, а еще одна игра впереди.

Что мне сказал арбитр после отмененного гола Дениса Попова? Если я правильно понял, он сказал, что, находясь в положении "вне игры", Николай Михайленко сделал блок, который повлиял на действия игроков, поэтому этот мяч не был засчитан. Мы не хотим касаться темы судейства, но, по моему мнению, есть много вопросов с нашей стороны.

Поддержка болельщиков? Всегда приятно, когда тебя поддерживают, в каком уголке Земного шара ты бы не находился, это всегда придает сил. Но, честно говоря, когда идет матч, я не обращаю на это внимания, ведь постоянно нахожусь внутри игры. После поединка мы поблагодарили болельщиков, которые пришли нас поддержать, это было очень приятно, мы играем для них. Также хочу поблагодарить наши Вооруженные силы за возможность дарить положительные эмоции нашим людям и нашей стране в это непростое время", – цитирует Шовковского официальный сайт Динамо.

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