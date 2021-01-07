Сток Сити на своем официальном сайте объявил о трансфере вингера Шальке Рабби Матондо.

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20-летний валлиец будет выступать за "гончаров" на правах аренды до конца сезона. После 23-х туров Чемпионшипа Сток Сити расположился на 8-й строчке турнирной таблицы.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Рабби провел лишь три матча. Матондо является воспитанником Манчестер Сити и в свое время был конкурентом по позиции с Евгением Коноплянкой в Шальке.

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