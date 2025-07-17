Товарищеские матчи

Брайтон – Сток Сити – 3:1

Голы: Митома, 35, Коппола, 49, Рюттер, 90+1 – Бейкер, 39, (пен.)

Сток Сити провел контрольную игру с Брайтоном, которая завершилась неудачно для "гончаров". Хотя первый тайм получился ничейным – на гол Митомы Бейкер ответил точным ударом с пенальти. На второй тайм тренеры провели целый ряд замен, после чего забивали только "чайки" – Коппола и Рюттер установили окончательный счет.

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Клубный сайт Сток Сити сообщил причину отсутствия Максима Таловерова – украинец так и не вышел на поле. "Максим Таловеров пропустил матч по соображениям безопасности, а Аарон Крессвелл, который присоединился к Сток Сити в четверг, проведет еще несколько тренировок, прежде чем принять участие в матче", – говорится в сообщении.

Напомним, что контракт Таловерова с "гончарами" рассчитан на три года. В прошлом сезоне он выступал за другой клуб Чемпионшипа – Плимут. Украинец провел за команду 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. По итогам сезона 2024/25 "пилигримы" заняли 23-е место в чемпионате и вылетели в низший дивизион.

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