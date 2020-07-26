"Стоит слегка коснуться, а он уже кричит": хавбек Колоса уничтожил легионера Динамо за картинные падения

Полузащитник Колоса Евгений Морозко заявил, что арбитры более благосклонны к Динамо в матчах с более скромными командами.

"Я никогда не пытаюсь играть грубо намеренно. Иногда завожусь, могу сыграть жестко, все-таки футбол контактный вид спорта. В матчах с Динамо стоит легонько коснуться к Де Пене, а он уже кричит" ай-ай-ай ", судья ставит пенальти . Разве это футбол? Это не футбол.

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А в моменте с Зарей, когда я Вернидубу в ноги прыгнул – потом подошел к Виталию, извинился. В следующий раз, когда играли с ними, он меня даже притравил: "Сегодня не будешь мне с двух прыгать?".

Это была лишь эмоция, я загорелся. Мы неплохо играли, побежали вперед, я потерял мяч, хотел сразу его выгрызть, прыгнул за ним из последних сил. Не хотел намеренно так играть, но так получилось", – сказал Морозко в интервью блогу "Стыдно Говорить".

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