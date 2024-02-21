– Игроки уехали, тренер уехал, а вы почему остались?

– Это моя футбольная семья. Когда началась война, я был с командой. Роберто Де Дзерби отправился в Брайтон со своим штабом (в июле 2023 года), но я не мог представить, что тоже уеду. В трудные времена надо показывать, кто ты есть. Шахтер дал мне много, и я это уважаю. Я должен быть там. Я страдаю, потому что моя семья живет в Лондоне, у меня двое детей в школе. Непросто сохранять контакт, потому что сейчас не так много рейсов.

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Моя жена все понимает, она любит Шахтер и Украину. Мы жили в Донецке до того, как россияне напали на Донбасс в 2014 году, потом в Киеве. Это уже третья война в моей жизни. Когда я куда-то приезжаю, там война. Возможно, мне стоит переехать в Москву, чтобы и там была война (смеется).

– Как организована ваша жизнь в клубе?

Между Киевом, Львовом и Гамбургом. Иногда я просыпаюсь и не знаю, где я. Мы всегда между аэропортом и стадионом, мы не знаем, как долго это продлится, но так оно есть. Мы просто ждем, когда закончится война, и мы сможем вернуться к нормальной жизни. Никто не жалуется, мы готовы делать это столько, сколько потребуется.

– Спустя два года после начала войны вы чувствуете, что отношение людей изменилось?

– Все привыкли к нынешней ситуации, добавилась Газа, но мы не должны забывать, что россияне напали на Украину, что они уже забрали наши дома на Донбассе в 2014 году, наш стадион, наш тренировочный центр, а теперь и нашу страну. Умирают дети, они запускают ракеты каждый день, и это происходит в Европе. Ничего не изменилось.

Я бы никому не пожелал и 1% того, что сейчас происходит в Украине, это самая ужасная вещь. Иногда даже здесь, в Гамбурге, вы слышите самолеты и думаете, что это военные самолеты. Где бы ты ни был, чувствуется особый стресс. Но мы можем играть на полных стадионах в еврокубках, и мы хотим показать, насколько наши болельщики могут гордиться нашей командой, – заявил Срна в интервью L'Équipe.

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