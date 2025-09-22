– Второй матч подряд вы забиваете Динамо. Почему именно против этого соперника получается так результативно?

– Большая мотивация. Очень сильный соперник, игроки квалифицированные. Это была важная игра не только для меня, но и для команды. Стремился показать себя как можно лучше.

– Как команда реагировала на этот поединок после недавней встречи в Кубке?

– Мы сделали выводы из первой игры. Конечно, стоит отметить и долю везения сегодня. Слава Богу, что получили ничью. В прошлой встрече не достигли желаемого.

– По вашему мнению, закономерным ли стал итоговый результат?

– Скажу лишь, что он положительный. Один балл мы взяли все же.

– Следующий соперник – Полтава. Как настраиваетесь на игру против команды, которую все еще ассоциируют с Первой лигой?

– К Полтаве подойдем теперь в хорошем настроении. Недооценки, что это перволиговая команда, нет и не может быть. Нам надо только вперед идти, – сказал Булеца в эксклюзивном комментарии журналистке "Футбол 24" Екатерине Бондаренко.

Добавим, что Булеца в этом сезоне уже отметился двумя голами и отдал три ассиста в семи матчах за горожан. Сергей – воспитанник Динамо, который весной 2025-го покинул киевский клуб и перешел в Александрию.

