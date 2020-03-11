"Стоит ему поднять ногу или уйти в подкат – сразу "желтяк": мама Степаненко описала манеру игры хавбека Шахтера

Мама полузащитника Шахтера Тараса Степаненко, Наталья, рассказала, как реагирует на желтые и красные карточки, которые получает ее сын.

"Вы же знаете, какой Тарас у меня: если нет карточки – то это не Тарас (Улыбается.) Поэтому запоминаются и такие матчи, где он сыграл без желтых и красных карточек. "Сын, ты даже сегодня без карточки?". Он улыбается. Почему-то так повелось, что стоит Степаненко поднять ногу или пойти в подкат – сразу "желтяк". Это уже как некое клеймо.

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Ругала ли его за красную карточку? Нет, ну что вы. Во-первых, я не такой уж и ас в футболе. Во-вторых, когда спрашиваю "Почему?" – он очень самокритичен. Начинает просматривать эти моменты – по 1000 раз. Очень переживает: "Зачем я это сделал?". Как я могу ругать его в таких случаях? Только поддерживаю: "Теперь немного отдохнешь, дети тебя увидят", – сказала Наталья Степаненко в интервью Футбол 24.

Отметим, что в 28 матчах в текущем сезоне Степаненко получил 7 желтых и 1 красную карточку.

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