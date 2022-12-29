Стоимость акций Вереса выросла на 70% за один день
15:52 - Читати українською
Ровенский коллектив впервые разместил свои акции (IPO) на фондовой бирже и получил отличный результат.
За первый день торгов после IPO стоимость акций "народных" выросла на 70%. Накануне вечером стоимость одной составила 173 гривны, сообщает сайт Вереса.
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Приобрести акции ровенчан можно через любого украинского брокера. Ценные бумаги со вчерашнего дня допущены к торгам на украинской бирже.
К слову, Верес завершил первую часть сезона УПЛ на 9 строчке турнирной таблицы с 23 очками.
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