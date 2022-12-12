Легенда Барселоны и сборной Болгарии Христо Стоичков поделился своими наблюдениями на Мундиале в Катаре перед полуфинальными матчами.

"Самым большим разочарованием стала Бразилия. С той командой, которая у них была, это оглушительный провал. Про Испании я бы так не сказал – это скорее упущенная возможность.

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Германия? Еще один провал. Они выступили как обычно: играли плохо, но выигрывали. Но они не набрали столько очков, сколько нужно. Прозвучал очень тревожный сигнал. Да, есть Гюндоган, Гнабри, Мусиала, Киммих, но у них нет Клинсманна, Хесслер, Маттеуса, Бреме...

Португалия – еще одно ужасное разочарование. Хорошая команда осталась без лидера, когда Криштиану сел в запас. Неймар – еще один отличный игрок, но не лидер. Он даже не считается лидером в своей стране", – цитирует Стоичкова Sport.es.

Напомним, Германия не смогла преодолеть групповой турнир ЧМ-2022, а Бразилия и Португалия уступили в четвертьфиналах Хорватии и Марокко соответственно.

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