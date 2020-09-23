Стяуа остался 9 полевыми игроками перед матчем Лиги Европы – ужасная ситуация
Румынская Стяуа имеет серьезные кадровые проблемы перед решающим матчем плей-офф квалификации Лиги Европы.
Лишь у 9 полевых игроков Стяуа, вместе с тремя голкиперами, были отрицательные тесты на коронавирус, сообщает журналист Эммануэль Роша в своем твиттере.
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Румыны оперативно ищут выход из сложной ситуации. Клуб экстренно вернул защитника из аренды и надеется на быстрый трансфер, который должен состояться уже сегодня. Регламент УЕФА позволяет вносить две замены в заявке за день до матча.
К слову, уже завтра Стяуа будет противостоять чешскому Словану в плей-офф за выход в групповой этап Лиги Европы. Начало поединка в 20:00.
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