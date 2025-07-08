– Где-то ты говорил, что ты не подходишь под стиль Динамо. Почему тебе так казалось?

– Честно, не знаю.

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– Это были твои мысли на тот момент?

– Терпеть не могу Шахтер, но мне почему-то всегда был ближе их стиль. У Шахтер всегда контроль мяча, игра через пас, комбинационный футбол. Динамо – это больше атлетика, скорость, контратаки и так далее.

Единственный период, где я получал огромное удовольствие в Динамо – это когда перешли на тактику в 5 защитников, где у меня был полный карт-бланш работы где я хочу, и сняли с меня ответственность обороны, потому что это далеко не самое сильное мое качество, но у меня были открыты руки по поводу атаки.

Я чувствовал себя просто фантастически, тогда это были лучшие мои сезоны, я показал достаточно хороший результат по системе "гол+пас". Но это продолжалось не так долго.

– При Реброве ты больше всего кайфовал от футбола в Динамо?

– Да, и именно при этой схеме. Потому что мы реально начали играть в футбол, было тяжело и самому Шахтеру с нами, пока нас не раскусили и надо было что-то менять частично. Но Сергей Станиславович оставил Динамо, и снова начались изменения, – сказал Морозюк на Youtube-канале Дениса Бойко.

Напомним, что Николай Морозюк сыграл за Динамо в 117 матчах и трижды завоевывал титул чемпиона Украины.

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