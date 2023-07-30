"Стиль Ротаня – это хорошо. Но хорошо бы еще и стиль в результатах. Примерно как в молодежной сборной, которую Ротань вывел в полуфинал Евро.

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Игра – это все хорошо и красиво, но когда Руслан приходил в команду, Александрия шла на пятом месте с отрывом. И, в конце концов, не попала в еврокубки. Есть хорошие условия и хорошие молодые футболисты, хотелось бы, чтобы стиль Ротаня подтверждался хорошим результатом. Для Александрии это – попасть в пятерку, попасть в еврокубки", – сказал Вирт в интервью изданию Український футбол.

Напомним, в новом сезоне УПЛ Александрия стартует в воскресенье, 30 июля, домашним матчем с Кривбассом. Начало встречи в 19:00.

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