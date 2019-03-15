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Стевенс стал исполняющим обязанности главного тренера Шальке Коноплянки до конца сезона

15:17 25 Читати українською
Стевенс стал исполняющим обязанности главного тренера Шальке Коноплянки до конца сезона
Хуб Стевенс / ФК Шальке

Голландский специалист Хуб Стевенс стал временным главным тренером Шальке Евгения Коноплянки.

Шальке на своем официальном сайте сообщил, что командой до конца сезона будет руководить голландец Хуб Стевенс.

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Напомним, после позорного поражения от Манчестер Сити (0:7) Доменико Тедеско был уволен с поста главного тренера "кобальтовых".

Стевенс уже возглавлял гельзенкирхенцев с 1996 по 2002 годы и с 2011 по 2012 годы.

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