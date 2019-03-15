Стевенс стал исполняющим обязанности главного тренера Шальке Коноплянки до конца сезона

Голландский специалист Хуб Стевенс стал временным главным тренером Шальке Евгения Коноплянки.

Шальке на своем официальном сайте сообщил, что командой до конца сезона будет руководить голландец Хуб Стевенс.

Зінченко vs Коноплянка в ЛЧ: ідеальний дует з героєм матчу та гольові атаки проти єдиного удару в площину та псевдошансу

Напомним, после позорного поражения от Манчестер Сити (0:7) Доменико Тедеско был уволен с поста главного тренера "кобальтовых".

Стевенс уже возглавлял гельзенкирхенцев с 1996 по 2002 годы и с 2011 по 2012 годы.